¿Te las aprendiste? Estos serán los temas que cantará Karol G en Caracas

La espera ya está por terminar y este viernes 22 de marzo, Karol G ofrecerá su primer concierto de dos que tiene en Caracas a propósito del tour que inició en este 2024 por Latinoamérica. Ahora bien, así como lo hacen otros artistas, “La Bichota” constantemente varía su repertorio y así lograr sorprender al montón de personas que se dan cita en los estadios para acompañarla en su show.

Sin embargo, en sus últimas presentaciones la antioqueña ha mantenido el orden de las canciones, que, a decir verdad, están muy bien organizadas, pues te permite pasar del despecho al perreo, llegar al romanticismo y luego tirarle a tu expareja. Para esta ocasión, Karol G abriría su presentación con “TQG” el exitoso tema que grabó en colaboración con Shakira.

Tras prender el fuego con ese tema, continuará con “Besties” una canción que invita a perrear y a salir de fiestas con las amigas, para vivir a plenitud la soltería y la libertad que eso les permite. “Mi cama”, “El Barco”, “X Si Volvemos” y “Tusa” vienen después. Asimismo, el público podrá cantar a todo pulmón otras canciones como “Amargura”, “Bichota G”, “Oki Doki”, “Una noche en Medellín” y “Se jodio to’”.

Durante el espectáculo que dura unas dos horas aproximadamente, la intérprete también hará un recorrido por antiguos sencillos que la ayudaron a aumentar su popularidad, tales como “Punto G”, “Bichota” y “El Makinon”. De su álbum “Mañana Será Bonito” que estrenó en febrero de 2023, también cantará “Carolina”, “Gatúbela”, “Mercurio” y “Gucci los Paños”, mientras que para despecharse llegará “200 Copas”.

“Kármika”, “Ojos Ferrari”, “Cairo”, “Tus Gafitas” y “Mientras me curo del cora” también retumbarán el Monumental Simón Bolívar. Acercándose el final del concierto en el que seguramente la artista tomará un tiempo para conversar con su público, todos podrán cantar a todo pulmón “Mamiii”, “Mi ex tenía razón”, “Provenza” y su más reciente sencillo “Contigo”. Del mismo modo, se conoció que “S91” está en la lista, pues hasta hace unos meses la antioqueña no la había incluido en su repertorio.