Muere Anne Schedeen, la icónica madre de “ALF”: el doloroso comunicado de su familia

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Para millones de espectadores alrededor del mundo, Anne Schedeen siempre será Kate Tanner, la paciente madre de familia que abrió las puertas de su hogar a un extraterrestre irreverente llamado “ALF”.

Ahora, esa imagen que marcó a toda una generación queda convertida en recuerdo tras conocerse la muerte de la actriz estadounidense a los 77 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

El anuncio generó una inmediata ola de reacciones entre seguidores de la popular comedia de los años ochenta, una serie que continúa siendo retransmitida en numerosos países y que mantiene intacto su estatus de producción de culto más de tres décadas después de su final.

Anne Schedeen marcó a toda una generación

Aunque Anne Schedeen desarrolló una extensa carrera en televisión durante más de tres décadas, fue su participación en “ALF” la que terminó inmortalizándola ante el público.

Entre 1986 y 1990 interpretó a Kate Tanner, la madre de la familia que decide proteger a Gordon Shumway, el extravagante alienígena procedente del planeta Melmac que se estrella accidentalmente en su garaje.

Mientras Willie Tanner, interpretado por Max Wright, intentaba mantener en secreto la existencia del visitante extraterrestre, Kate representaba el equilibrio dentro de una casa permanentemente alterada por las ocurrencias de ALF.

Su personaje se convirtió en uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie gracias a su mezcla de firmeza, ternura y sentido común.

La complicada producción

Con el paso de los años, la propia Schedeen reconoció que grabar “ALF” no siempre fue tan divertido como parecía en pantalla.

En entrevistas concedidas después del final de la serie, la actriz explicó que las complejidades técnicas derivadas del uso constante de marionetas y mecanismos especiales hacían que los rodajes fueran extremadamente lentos y agotadores.

Incluso llegó a describir el ambiente de trabajo como una experiencia complicada en determinados momentos.

Sin embargo, también reconoció que la producción le abrió las puertas de una fama internacional que nunca imaginó alcanzar. Gracias a Kate Tanner, su rostro pasó a formar parte de la memoria colectiva de varias generaciones de espectadores.

El emotivo mensaje de su familia

La despedida publicada por sus seres queridos dejó entrever la profunda huella que dejó más allá de las cámaras. “Levantad una margarita en su honor”, escribieron, mientras admitían que, no eran capaces de imaginar una vida sin ella.

Sus familiares la describieron como una mujer llena de creatividad, ingenio y amor por las historias, los animales y su entorno más cercano. También destacaron su energía inagotable y la capacidad que tenía para hacer reír a quienes la rodeaban.

Anne Schedeen deja a su esposo Christopher Barrett, con quien compartió más de cinco décadas de vida, a su hija Taylor y a una extensa familia que hoy llora la pérdida de una mujer que logró convertirse en parte de la historia sentimental de millones de hogares alrededor del mundo.

La causa de la muerte no ha sido revelada públicamente hasta el momento, aunque sus familiares afirmaron que, murió “en paz”.