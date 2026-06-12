Kenia Os reaparece muy bien acompañada tras su ruptura con Peso Pluma

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La vida sentimental de Kenia Os vuelve a ocupar los titulares. Apenas unos días después de confirmarse el fin de su relación con Peso Pluma, la cantante mexicana se convirtió en tendencia por su cercanía con un reconocido actor mexicano.

Las especulaciones comenzaron a crecer luego de que ambos fueran vistos compartiendo en varios eventos públicos recientes. Sin embargo, fue una aparición conjunta durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica la que terminó por encender las redes sociales.

¿Kenia Os está conociendo a otro?

Las imágenes difundidas por asistentes e influencers presentes en el estadio mostraron a la intérprete de “Malas Decisiones” y al azteca Alejandro Speitzer conviviendo en un palco junto a otras figuras del entretenimiento digital, entre ellas Juanpa Zurita.

En los videos se observa a Kenia Os y Speitzer compartiendo el mismo espacio, un detalle que fue suficiente para que los usuarios comenzaran a construir teorías sobre una posible relación sentimental.

Hasta ahora, ni Kenia Os ni Alejandro Speitzer han emitido declaraciones sobre los rumores. Tampoco han confirmado que exista una relación sentimental entre ambos.

Las coincidencias que alimentan los rumores

Días antes, ambos también habían coincidido en un evento relacionado con una reconocida marca deportiva, donde fueron fotografiados junto a otras celebridades. Las imágenes de ese encuentro ya habían provocado comentarios entre los fanáticos más atentos.

A esto se sumó otro detalle que rápidamente llamó la atención de los usuarios y fue la interacción entre ambos en redes sociales. Diversos medios reportaron que comenzaron a seguirse en plataformas digitales, una acción que para muchos seguidores representa una señal.

El interés por la vida sentimental de Kenia Os se ha intensificado debido a que la cantante confirmó recientemente el final de su relación con Peso Pluma, con quien mantuvo un noviazgo durante más de un año tras colaborar musicalmente en el tema “Tommy & Pamela”.

La separación fue anunciada mediante un comunicado conjunto en el que ambos artistas señalaron que la decisión se tomó de manera respetuosa y en buenos términos. Sin embargo, la noticia sorprendió a sus seguidores y abrió la puerta a numerosas especulaciones.