Kenia Os y Peso Pluma confirman el quiebre de su relación

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Finalmente, Kenia Os y Peso Pluma confirmaron el fin de su noviazgo luego de poco más de un año de puro amor. La noticia llega este 6 de junio, tras días de especulaciones sobre un quiebre entre los artistas.

"A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", compartieron los cantantes en un comunicado publicado en Instagram firmado por "Kenia & Hassan".

También agradecieron a sus seguidores por el apoyo recibido y exigieron respeto ante la decisión de tomar caminos por separado.

"Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal", destacaron.

Rumores del quiebre de la relación

Los rumores se dispararon durante un concierto de la mexicana en Monterrey, cuando se mostró conmovida durante una de sus interpretaciones. Las imágenes se viralizaron rápidamente y algunos usuarios relacionaron su estado emocional con presuntos problemas en su relación con Peso Pluma.

Por su parte, el paso de Kenia Os por los ELLE Style Awards 2026 reafirmó la teoría al ser abordada por la prensa con preguntas sobre su situación sentimental; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, no atendió a los reporteros.

Kenia Os y Peso Pluma

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma comenzó a gestarse en julio de 2024, durante la grabación de su colaboración musical Tommy & Pamela. Aunque la conexión y atracción fueron instantáneas, decidieron mantenerlo en el terreno profesional y el noviazgo se oficializó tiempo después, haciéndose público en febrero de 2025.

Desde entonces, fueron vistos juntos en eventos públicos del medio artístico. Su amorío fue celebrado por sus fanáticos.