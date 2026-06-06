Blessd enfrenta la justicia en Colombia por presunto secuestro extorsivo

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Stiven Mesa Londoño, conocido en el medio artístico como Blessd fue citado por la Fiscalía General de la Nación el próximo martes 9 de junio a una audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado en un caso que se remonta a junio de 2022.

La denuncia fue interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, reconocido ser imitador del cantante Ozuna. Según el relato del denunciante, asistió a un estudio de grabación esperando un encuentro amigable con el reguetonero, debido a que este había interactuado previamente con su contenido en redes sociales.

Por su parte, la situación dio un giro drástico. Sánchez afirma que fue retenido e intimidado por Blessd y personas de su equipo. El motivo del altercado habría sido la molestia del artista por la promoción de espectáculos de Jefferson Sánchez, un imitador que ganaba reconocimiento en el país.

Bajo presuntas amenazas, la víctima habría sido obligada a firmar un contrato donde renunciaba al uso comercial de la marca del cantante, lo que forzó la cancelación de una gira internacional.

Andrés Felipe Sánchez imitador de Ozuna / Cortesía

Implicados en el caso de Blessd

Después de cuatro años del incidente, el proceso penal toma un rumbo complicado para los implicados. Junto al intérprete paisa, también comparecerán ante la justicia: Santiago Jaramillo Morán, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

Tras la posible imputación de cargos, un juez tendrá la responsabilidad de definir si se dicta “medida de aseguramiento” en contra del cantante urbano y los demás señalados en la investigación.}