Luto en la televisión por muerte de querido actor de “La Familia P. Luche”

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La televisión mexicana se tiñe de luto por el sensible fallecimiento de Abraham Pérez, querido por su personaje del Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche.

Omar Crew, creador de contenido y amigo cercano del actor, confirmó la noticia en una sentida despedida donde le extendió las condolencias a sus familiares.

"Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P. Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia, a la que le deseamos pronta resignación", escribió en Facebook.

Además, aprovechó el momento para compartir cómo inició su vínculo inquebrantable gracias a sus padres, quienes también fueron grandes amigos por 50 años.

¿De qué murió Abraham Pérez?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte del querido actor de La Familia P. Luche; sus familiares guardan silencio, mientras los fieles seguidores de la serie mexicana se mantienen a la expectativa para conocer mayor información al respecto.

A través de las plataformas digitales, su comunidad y fanáticos del proyecto de Televisa compartieron mensajes de asombro, tristeza y fortaleza a todo su círculo cercano.

La Familia P. Luche, un éxito en la televisión

En 2002 se estrenó La Familia P. Luche, protagonizada por Eugenio Derbez, quien fue una de las mentes maestras detrás de la producción junto a un elenco conformado por Consuelo Duval, Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, Bárbara Torres y Miguel Pérez, entre otros.

Abraham Pérez debutó en la segunda temporada con el papel del Licenciado Cortillo, el cual rápidamente se ganó el cariño de la audiencia.