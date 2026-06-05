Kimberly Dos Ramos no descarta la inseminación para convertirse en madre

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Kimberly Dos Ramos ha logrado un importante papel en la telenovela Guardián de mi vida. Mientras su talento brilla en la pantalla, abrió su corazón y reveló que su mayor proyecto a futuro no es pasar por el altar, sino cumplir su gran sueño de convertirse en mamá.

El matrimonio puede esperar, el bebé no

Para la actriz venezolana, firmar un documento no le quita el sueño, aunque mantiene una relación estable con su novio, a quien le dedica tiempo en los horarios flexibles dentro de la producción. Sin embargo, una boda no es su prioridad.

Por el contrario, Kimberly Dos Ramos compartió sus deseos de tener un bebé en los próximos años, pese a estar enfocada en sus proyectos.

"Tengo la espinita de empezar a buscar bebé; me lo estoy pensando... Los tiempos de Dios son perfectos; le he dado mucha prioridad a mi trabajo", declaró.

Abierta a la inseminación artificial

Si bien la presión de sus padres está latente, a sus 34 años no descarta una inseminación artificial para ser madre soltera, tal como lo hizo la actriz Sherlyn.

Tras manifestar su admiración por Sherlyn, Dos Ramos aseguró que, si el plan de ser mamá no se concreta con su pareja actual, estaría dispuesta a tener un hijo solita. "Es algo que me gustaría vivir personalmente... Lo quiero y lo deseo también; sería algo bien bonito", enfatizó.

Kimberly Dos Ramos, un éxito en las pantallas

El éxito profesional la acompaña en cada paso de su carrera en la televisión. Su nueva producción, Guardián de mi vida, ya está disponible en la plataforma ViX desde el 29 de mayo, y tendrá su gran estreno en televisión abierta a través de Las Estrellas este próximo 29 de junio.