Gaby Espino y Jencarlos Canela comparten felices el logro académico de su hijo

Suscríbete a nuestros canales

Después de dos semanas de celebrar la graduación de su hija Oriana, Gaby Espino compartió orgullosa el logro académico de su hijo Nickolas, quien completó la educación secundaria básica.

Jencarlos Canela se presentó en el acto de grado para festejar la materialización de un sueño junto a Gaby. Al igual que con ‘Ori’, la actriz venezolana presumió en sus redes sociales las postales familiares, siendo el centro de atención el adolescente de 14 años.

“Y se graduó de middle school”, escribió Espino junto a una instantánea en la que posa con el recién graduado. Además, la protagonista de telenovelas expresó: “Demasiado orgullosa de ti, mi amor”.

Sin duda, Gaby Espino ha vivido las mejores dos semanas como madre al ver graduados a sus retoños.

Una entrañable foto familiar

La foto de la que todos hablan está protagonizada por Gaby Espino y Jencarlos Canela, quienes en compañía de Nickolas posaron con una gran sonrisa. El graduado usó toga y birrete color vinotinto y presumió su diploma con una mirada distraída, mientras sus padres desbordaban felicidad.

A pesar de haber puesto punto final a su historia de amor hace varios años, los actores se han mantenido unidos por el bien de su hijo.

La graduación de Oriana

A finales de mayo, Oriana Lander alcanzó una nueva meta en su vida: graduarse. La joven estuvo rodeada de amor con la presencia de Gaby, su padre Cristóbal Lander y Jencarlos Canela, con quien comparte un vínculo especial.