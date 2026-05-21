Hija de Gaby Espino sorprende al posar junto a sus dos papás en su graduación

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La hija de Gaby Espino y Cristóbal Lander, Oriana, celebró una noche especial junto a sus padres y Jencarlos Canela, expareja de la actriz venezolana, con motivo de la misa de graduación en la ciudad de Miami.

Un momento conmemorativo debía ser festejado por todos sus seres queridos; esto no solo incluía a sus progenitores, sino también al hombre que la acompañó gran parte de su vida.

Emociones a flor de piel

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, la empresaria dio un vistazo de la celebración. Gaby grabó un video desde las afueras de la iglesia donde se realizó la misa y admitió haber derramado un par de lágrimas por vivir el momento más grande de su hija.

En sus historias, también publicó una fotografía de ‘Ori’ con sus mejores amigas, las tres luciendo la característica toga que visten los graduados.

¡Unión familiar!

Después del evento religioso, la familia disfrutó de una cena en Yamashiro Miami. Precisamente, en ese lugar, Oriana aprovechó para capturar una fotografía en compañía de su madre y de sus dos padres, Cristóbal Lander y Jencarlos Canela, donde dejó entrever su cariño por ambos.

Más tarde, el actor venezolano compartió la hermosa postal en su perfil. "La princesa de todos", escribió. Además, Paula Bevilacqua, actual pareja de Lander, se unió al festejo con un comentario: "Te amamos, muñeca de la casa".

Unidos más allá de la separación

Gaby Espino y Cristóbal Lander estuvieron casados entre 2007 y 2011; fruto de la relación nació su hija Oriana. Tras su divorcio, la actriz encontró el amor en Jencarlos Canela luego de protagonizar la telenovela Más sabe el diablo.

Tras varios años de noviazgo, tuvieron a su hijo Nickolas en 2012, pero anunciaron su separación definitiva en agosto de 2014, logrando mantener una excelente relación y formando una gran familia.