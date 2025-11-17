Gaby Espino reacciona al compromiso de su ex Jencarlos Canela

Suscríbete a nuestros canales

Jencarlos Canela compartió feliz que se casará con su novia Olivia Elliott en una publicación con la hermosa propuesta. Por su parte, Gaby Espino reaccionó al compromiso de quien fue su pareja por varios años.

La actriz y empresaria venezolana demostró que los años pasan y una gran madurez al felicitar a su ex públicamente. Por medio de un comentario les envió buenos deseos a los novios y celebró esta nueva etapa en la vida del cantante.

“¡Felicidades! Les deseo lo más hermoso del mundo en esta nueva etapa de sus vidas. Que sean muy muy felices siempre. ¡Los quiero!”, escribió en el post.

Aunque están separados desde hace más de 10 años, Gaby Espino y Jencarlos Canela comparten un vínculo especial: su hijo Nickolas Canela Espino.

Jencarlos Canela unirá su vida con Olivia Elliott

Hace un día Jencarlos Canela anunció su compromiso con Olivia Elliott luego de 2 años de noviazgo. Ambos publicaron un video en donde se observa la pedida de mano en una playa con el atardecer caer, siendo la joya y los novios los principales protagonistas.

“No quiero enfrentarme a nada en esta vida sin ti a mi lado. Prometo proteger tu corazón, escucharte incluso cuando sea difícil, reír contigo, crecer contigo y no dejar nunca de elegirte”, fue parte del mensaje que compartió el intérprete.

Al principio del noviazgo, el ex de Gaby Espino causó controversia por los 14 años de diferencia que se lleva con su pareja, sin embargo, nunca hizo frente a las críticas.