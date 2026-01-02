Regreso de estrellas: White Abarrio encabeza la lista de invitados a la Pegasus World Cup por $3 millones

Suscríbete a nuestros canales

White Abarrio, ganador de la Pegasus World Cup Invitational (G1) 2025, se destaca entre la lista de ejemplares invitados a la décima edición de esta prestigiosa carrera. El evento, que reparte $3 millones en premios, está programado para el 24 de enero en Gulfstream Park.

El Pegasus World Cup Invitational, una prueba de 1 1/8 de milla para ejemplares de 4 años en adelante, liderará un programa de 10 competencias. La cartelera incluirá siete pruebas de clasificación, como el Pegasus World Cup Turf Invitational (G1), dotado de $1 millón, y el Pegasus World Cup Turf Invitational (G2), con $500,000 en premios. Así lo informó el portal Horse Racing Nation (@Hr_Nation).

Estrellas de la Élite Hípica: Pegasus World Cup

White Abarrio, entrenado por Saffie Joseph Jr., ostenta un impresionante palmarés que incluye el Florida Derby (G1) en Gulfstream Park en 2022 y el Breeders’ Cup Classic 2023 en Santa Anita. El hijo de Race Day logró una victoria por 6 1/4 cuerpos en la Copa Mundial Pegasus 2025 y acumula $7.1 millones en ganancias. Su última actuación resultó en un cuarto lugar en la Copa de Oro del Jockey Club (G1) en Saratoga el 31 de agosto.

El entrenador Joseph Jr. cuenta con otro representante en la lista: Skippylongstocking. Este hijo de Exaggerator capturó el Harlan’s Holiday (G3) el 20 de diciembre en Gulfstream Park y suma $3.775 millones en bolsas.

El Retorno de Baffert y Cox

El entrenador del Salón de la Fama, Bob Baffert, busca su cuarta victoria en la Pegasus World Cup. Baffert visita el círculo de ganadores de Gulfstream Park con Arrogate (2017), Gusto (2020) y National Treasure (2024). En esta ocasión, Baffert inscribió a Goal Oriented, un potro hijo de Not This Time que ganó el Malibu (G1) el domingo en Santa Anita.

El entrenador Brad Cox, que ensilló a Knicks Go para una victoria en la Copa Mundial Pegasus 2021, tiene tres invitados para la renovación de 2026: Tappan Street, Disco Time y Bishops Bay.

Tappan Street ganó el Florida Derby (G1) en marzo en Gulfstream. El hijo de Into Mischief regresó a la pista con una victoria opcional en Gulfstream el 19 de diciembre.

Disco Time , invicto en cinco carreras, ganó el Lecomte (G3) en Fair Grounds en enero. Después de ocho meses de ausencia, regresó para ganar el Derby de St. Louis y el Dwyer.

Bishops Bay viene de victorias en Forty Niner (G3) y Cigar Mile (G2) en Aqueduct.

Otros Contendientes de Peso

El entrenador del Salón de la Fama, Todd Pletcher, que ganó la Copa Mundial Pegasus 2022 con Life Is Good, presenta a Capitán Cook. El hijo de Practical Joke logró un segundo puesto consecutivo en el H. Allen Jerkens Memorial (G1) en Saratoga y el Perryville (G3) en Keeneland.

Otros invitados destacados incluyen: