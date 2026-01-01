Samy Camacho brilla con tres victorias y se acerca a la marca de 1,600 triunfos de por vida

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, celebró nueve carreras este miércoles 31 de diciembre sin pruebas tipo Stakes. Durante la cartelera de cierre de año, el jinete Samy Camacho, campeón en este circuito, se unió a la fiesta criolla para llevarse tres triunfos, igualando la gesta de su colega Samuel Marín.

Tres Victorias para otro gran jinete venezolano: Estados Unidos

Samy Camacho comenzó su tarde victoriosa en la segunda carrera. En una prueba reservada para un Claiming valorado en $22,500, guio al triunfo al ejemplar Riding a Dream, entrenado por Juan Arriagada.

Riding a Dream, un macho castrado de tres años, alcanzó su sexta victoria en 16 presentaciones de campaña. Este hijo de Ride On Curlin dejó un crono de 75 segundos para 1.300 metros en pista de arena y arrojó un pago de $4.40 a ganador en taquilla.

Posteriormente, Camacho tomó las riendas del ejemplar Sebastianthe First en la tercera carrera. La dupla se impuso para el entrenador Jorge H. Delgado en un Claiming de $22,300 en distancia de 1.300 metros, con un registro de 1:25.00.

Sebastianthe First, una yegua de cuatro años hija de Demarchelier, logró su segunda victoria en 21 actuaciones. El ejemplar, que defiende los colores del Stud Carole Star Stable, dejó un pago de $4.40 a ganador.

Samy Camacho cerró la jornada con el triplete ganador en la octava de la cartelera con el ejemplar Union Cait. Este caballo, hijo de Union Rags, lo presentó Joel Campbell y sumó su primera victoria en cinco actuaciones para la divisa del mismo entrenador.

Cierre con Récord Personal: A la caza de los 1.600 de por vida

Con sus tres triunfos, Camacho se aproxima a un hito en su carrera profesional. El criollo tiene 1,564 victorias de por vida. Para la jornada de mañana, dos de enero, Camacho tiene previsto realizar un total de seis montas en dicho recinto, con la finalidad de descontar terreno y aproximarse a las 1,600 victorias.