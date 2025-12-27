¡Hat Trick! Samy Camacho está de regreso en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, celebró nueve carreras este viernes 26 de los corrientes sin pruebas tipo Stakes. Durante esta cartelera el profesional del sillín y otrora campeón en este circuito, Samy Camacho, consiguió tres triunfos dentro de este grupo de competencias.

Tampa Bay Downs: Samy Camacho consiguió triplete en la jornada del viernes

La tarde victoriosa la comenzó el campeón de la temporada 2023-24, Samy Camacho, quien se adjudicó las dos primeras carreras de la jornada. La primera de la tarde reservada para un Allowance Optional Claiming valorado en $56.500, guío al triunfo al ejemplar Chrome Ghost para el entrenador Gerald Bennett.

Chrome Ghost, es un macho castrado de cinco años que alcanzó su sexta victoria en campaña de 20 presentaciones. Este hijo de SHaman Ghost, dejó un crono de 76” para 1.300 metros en pista de arena, y arrojó un pago de $6.40 a ganador en la taquilla.

Luego, Camacho llevó las riendas del ejemplar Play Free Bird, en la segunda carrera para el entrenador Steve Klesaris, por un Claiming de $19,500 en distancia de 1.664 metros con registro de 101.2. Play Free Bird, es una yegua de cuatro años que logró su cuarta victoria en 27 actuaciones para los colores del Stud La Marca Stable. Esta hija de Maximus Mischief, dejó un pagó en la taquilla de $4,60 a ganador.

Samy Camacho, cerró la jornada con el triplete ganador en la séptima de la cartelera con el ejemplar Risk Tolerance. Este caballo de origen Irlandés, hijo de Kingman (GB) fue presentado por Chad Brown, y sumó su segunda victoria en campaña de cuatro actuaciones para la divisa de Klaravich Stables Inc.

Camacho, para la jornada de este sábado tendrá la oportunidad de llevar a seis ejemplares, a partir de la segunda de la cartelera.