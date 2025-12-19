Samy Camacho brilla con dos victorias en el hipódromo de Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025, el hipódromo de Tampa Bay Downs fue testigo de una destacada actuación del jinete venezolano Samuel "Samy" Camacho. En una jornada que programa nueve competencias y que aún se desarrolla, Camacho sumó un par de triunfos que lo proyectan como una de las figuras principales en el recinto ubicado al norte del estado de Florida.

Tras la disputa de las primeras cinco pruebas del meeting, el criollo Camacho logró un importante doblete, para de esta manera elevar su cuenta personal de victorias y así afianzar su presencia en el circuito de carreras estadounidense.

El Primer Triunfo: Un Inicio Ganador Jinete Tampa Bay Downs

La racha victoriosa de Camacho comenzó en la primera carrera del programa. En un Maiden Claiming de $21,500, reservado para ejemplares de dos años, el jinete guio al purasangre El Orejon. Bajo el entrenamiento de José Gallegos, el potro recorrió los 1,400 metros de la prueba en un tiempo final de 86 segundos exactos.

El triunfo de El Orejón rindió un dividendo de $10.00 a ganador, $6.80 el place y $3.20 el show.

El Doblete: Victoria en Yunta con Juan Carlos Ávila

Camacho selló su doblete en la quinta carrera, una prueba Maiden Claiming de $10,000 para yeguas de tres años y más edad. El venezolano se unió al entrenador Juan Carlos Ávila para conducir a La Vecchia Signora, de la que Ávila también es propietario.

En una distancia de 1,100 metros sobre la arena, La Vecchia Signora cruzó el disco en un tiempo final de 65.3 segundos. La victoria pagó un dividendo de $3.00 a ganador, $2.20 el place y $2.10 el show.

Con estas dos nuevas conquistas en una tarde que aún reserva cuatro carreras, Samy Camacho eleva su registro a 153 victorias en el año 2025. En el actual meeting de Tampa Bay Downs, el jinete venezolano acumula 7 triunfos, ubicándose en la persecución de su compatriota Samuel Marín, quien encabeza la estadística con 21 victorias.