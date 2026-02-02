Todo listo para que el hipódromo de Oaklawn Park reciba pruebas que otorgan puntos en la ruta al Kentucky Derby y Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

El circuito de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, está en la ruta a dos de las carreras más importantes y de gran tradición en Estados Unidos: el Kentucky Derby (G1) y el Kentucky Oaks (G1); ambas se corren el primer fin de semana de mayo. Oaklawn Park tendrá dos pruebas que otorgan puntos rumbo a esas carreras.

El Southwest Stakes (G3) en Oaklawn Park, que se ha convertido en una carrera preparatoria crucial para el Kentucky Derby, ofreciendo puntos de clasificación de 20-8-6-4, y el Martha Washington Stakes con el mismo puntaje para los primeros cinco lugares del marcador.

Oaklawn Park: Southwest Stakes (G3) repartirá 1 millón de dólares

Esta es una de las pruebas de mayor cotización en la semana en el hipismo estadounidense. El Southwest Stakes (G3) tendrá una bolsa de un millón de dólares en premios a repartir, en la cual se darán cita hasta 14 potros que fueron inscritos para competir en la distancia de 1.700 metros.

El aumento del premio de la carrera a millón refleja su creciente importancia en la ruta hacia el Derby. Como parte de la serie progresiva de preparativos para el Derby de Oaklawn, el Southwest sirve como un puente entre el Smarty Jones Stakes y el Rebel Stakes, creando una progresión lógica para el desarrollo de los potros de tres años.

Para esta carrera fueron inscritos: Reclamation, D’Code, Buetane, Rancho Santa Fe, Litmus Test, Circle Tap, Liberty National, Spirit of Royal, Strategic Risk, Bricklin, Silent Tactics, Baytown Dreamer, Soldier N Diplomat y Sleepingonfreedom.

Oaklawn Park: Martha Washington repartirá 300 mil dólares

El Martha Washington Stakes es una prueba clasificatoria para el Kentucky Oaks (G1), que tendrá una bolsa de $300,000 y se correrá en distancia de 1.700 metros. En esta prueba fueron inscritas ocho potras de tres años, que buscan puntos rumbo a Los Lirios.

Esta prueba se corre en la sexta de la jornada del sábado en Oaklawn. La lista de las participantes es la siguiente: Knickleandime, Maximum Offer, Search Party, Spitfire, Counting Stars, Hit Parade, Newton Pike y Grace Is Free.