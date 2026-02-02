Catorce años de una leyenda viva: American Pharoah y su impacto global en la hípica

Suscríbete a nuestros canales

En 2015, el mundo del deporte fue testigo de un acontecimiento que parecía imposible: tras 37 años de sequía, un purasangre lograba lo impensable. American Pharoah completó la Triple Corona de Estados Unidos, una proeza que no se alcanzaba desde que Affirmed lo hiciera en 1978.

Ante 90,000 espectadores, el legendario hipódromo de Belmont Park en Nueva York fue el escenario donde el pupilo de Bob Baffert, con la conducción del mexicano Víctor Espinoza, alcanzó la inmortalidad. Pero su legado va más allá: es el único ejemplar en la historia en conquistar el "Grand Slam" del hipismo, al añadir la Breeders’ Cup Classic (G1) a sus victorias en el Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes.

American Pharoah y su nueva etapa en el Lejano Oriente

Este 2 de febrero, American Pharoah cumple 14 años de edad y su "celebración" tiene lugar en su hogar actual: el Shizunai Stallion Station en Japón. El campeón se encuentra en territorio nipón para la temporada de monta del hemisferio norte, con el objetivo de transmitir su genética privilegiada a las futuras estrellas del hipismo mundial.

Nacido en Kentucky, este hijo de Pioneerof the Nile en Littleprincessemma, defendió los colores del Zayat Stables. En su impecable hoja de servicios registró nueve victorias y un segundo lugar (aquella dramática derrota en el Travers Stakes ante Keen Ice) en once presentaciones, con premios por el orden de los $8,650,300.

Legado global: De Kentucky a La Rinconada

La influencia de American Pharoah no conoce fronteras. Su progenie compite en potencias hípicas como Francia, Australia, Emiratos Árabes, Irlanda y Sudáfrica. En Venezuela, la expectativa crece con la llegada de Pharoah’s Destiny, un descendiente directo que hará campaña en el Hipódromo Internacional La Rinconada.

El impacto del triplecoronado fue tan masivo que, en su momento, ganó la votación popular para el premio "Atleta del Año" de la revista Sports Illustrated. No obstante, en una decisión que generó polémica entre la comunidad hípica, el galardón final fue otorgado a la tenista Serena Williams, dejando al "Faraón" como el campeón sentimental de toda una nación.