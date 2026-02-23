Tyler Gaffalione se luce en Gulfstream Park y gana seis en la semana 13 del Championship Meet

Suscríbete a nuestros canales

La décimo tercera semana de la temporada de carreras que se celebró en el hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, tuvo como uno de sus protagonistas al jockey del patio, Tyler Gaffalione, el cual sobresalió entre sus colegas al imponerse en distintas pruebas desde el jueves 19 al domingo 22 de febrero.

Con seis victorias, Gaffalione, nacido en Davie, brilla como uno de los látigos que mejor desempeño tuvo. Aunque está distante del primer lugar que conserva Irad Ortiz Jr. y que se perfila para obtener otro Championship Meet, Gaffalione tuvo una semana bastante productiva.

Tyler Gaffalione repartió éxitos en Gulfstream Park

En la primera reunión de la semana 13, Gaffalione impuso a Nyfive en la primera carrera de la jornada para el establo de David Fawkes y luego en la segunda con Boot’s Ont he Moon, defensor de los intereses de Ronald Spatz.

Luego, el día viernes, Gaffalione ganó el viernes 20 de febrero con Sod Siren (Fr) de Saffie Joseph Jr., en un Allowance Optional Claiming. Luego, el día sábado pudo concretar con Lois Len, representante de la cuadra de Martin Drexler, en un evento de Claiming, hasta que el día domingo cerró la semana con Mish, en el Allowance Optional Claiming de la novena competencia, ensillado por Saffie Joseph Jr. y en la última, Icona (Ire), que entrenó Brendan Walsh.

En este Championship Meet 2025-2026, Gaffalione es líder del dinero producido con $4,206,481. Ha montado 320 veces para 49 primeros, lo que representa un bajo 15%, si tenemos en cuenta que, Irad Ortiz Jr. con 265 purasangres conducidos, ha ganado 72 carreras (27%).