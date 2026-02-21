Latigos criollos generan una exacta en Gulfstream Park que paga $49.00

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park cumple este sábado con una programación de 12 carreras, donde sobresale una nueva edición del Gulfstream Park Sprint Stakes de $125.000 a realizarse en la décima carrera de la jornada en una distancia de 1.200 metros.

Estados Unidos: Junior Alvarado y Javier Castellano con exacta que paga $49.00

En la sexta competencia de la tarde sabatina en el hipódromo de Gulfstream Park, se disputó un Allowance Optional Claiming de $86.000, donde la victoria fue para el ejemplar Wind Flower, bajo el entrenamiento de Bill Mott y la monta del jockey venezolano Junior Alvarado en una prueba que se recorrió 1.700 metros en arena.

La yegua ganadora es una hija del semental Constitution en Blamed por Blame, la cual consigue su segunda victoria en seis presentaciones como purasangres y la primera del año en dos competiciones que lleva para la cuatroañera propiedad de Clever Massey.

Los dividendos de la competencia fueron de $17.20 a ganador, $8.60 el place y $6.60 el show de la competencia, en el segundo lugar llegó Starship Melody con el venezolano Javier Castellano, el cual generó un place de $7.40 y el show pagó $4.60.

La unión de los dos dividendos de los ejemplares conducidos por los látigos venezolanos dio una jugada en la exacta en la carrera con un monto de $49.00 exactos para las personas que acertaron la jugada en sus tickets.