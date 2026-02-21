Farándula

Salseros del mundo lloran la muerte de Willie Colón

La salsa está de luto y sus exponentes más grandes han enviado mensajes de dolor por la pérdida del intérprete de “El gran varón” 

Por

Kleimar Reina
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 04:38 pm
La salsa está de luto por la muerte de Willie Colón a los 75 años. Su repentina partida física ha unido a los salseros del mundo en un mismo sentimiento para despedir a la leyenda del género.

Willie Colón es considerado uno de los pioneros de la salsa, con colaboraciones que marcaron precedentes desde la década de los 70. Su legado dejó himnos musicales como “El Gran Varón”, “Oh, ¿Qué será?”, “Idilio”, “Gitana”, “Calle Luna, Calle Sol”, entre otros.

La salsa se despide de Willie Colón

Varios exponentes de la salsa han manifestado su tristeza por el fallecimiento del cantante a través de redes sociales, donde destacan sus aportes a la música y su gran pasión.

Marc Anthony

La India

Grupo Niche 

Rubén Blades 

Oscar D'León

