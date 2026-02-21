Salseros del mundo lloran la muerte de Willie Colón

Suscríbete a nuestros canales

La salsa está de luto por la muerte de Willie Colón a los 75 años. Su repentina partida física ha unido a los salseros del mundo en un mismo sentimiento para despedir a la leyenda del género.

Willie Colón es considerado uno de los pioneros de la salsa, con colaboraciones que marcaron precedentes desde la década de los 70. Su legado dejó himnos musicales como “El Gran Varón”, “Oh, ¿Qué será?”, “Idilio”, “Gitana”, “Calle Luna, Calle Sol”, entre otros.

La salsa se despide de Willie Colón

Varios exponentes de la salsa han manifestado su tristeza por el fallecimiento del cantante a través de redes sociales, donde destacan sus aportes a la música y su gran pasión.

Marc Anthony

La India

Grupo Niche

Rubén Blades

Oscar D'León