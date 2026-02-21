MLB: Estrella de los Yankees quiere firmar este contrato en el futuro

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de las Grandes Ligas comienza a agitarse incluso antes de que inicie la temporada 2026. El nombre que ahora genera conversación en Nueva York es el del dinámico segunda base de los New York Yankees, Jazz Chisholm Jr., quien tendría en la mira un contrato de largo plazo con cifras de élite cuando llegue a la agencia libre.

De acuerdo con el periodista Randy Miller, el pelotero de 28 años estaría aspirando a un contrato que ronde entre ocho y diez años, con un valor promedio anual cercano a los 35 millones de dólares, respectivamente.

Si logra conseguir estas cifras, no solo estaría entre uno de los mejores acuerdos de los últimos años, sino que escalaría hacia los mejor pagados en su posición dentro de la Major League Baseball.

MLB - Jazz Chisholm Jr.

La posible negociación no sorprende del todo. Chisholm Jr. se ha consolidado como uno de los jugadores más electrizantes del infield, combinando poder, velocidad y una personalidad que conecta con la afición que es sumamente exigente.

Un contrato con esas características representaría una apuesta importante por parte de la organización. Los Yankees históricamente han invertido fuerte en talento probado, pero también han sido cautelosos con acuerdos extensos que puedan comprometer la flexibilidad financiera a futuro. Por lo tanto, no sería extraño que logre conseguir un contrato de esta magnitud en otro equipo.

Finalmente, no existe confirmación oficial de conversaciones avanzadas entre el jugador y la franquicia. Sin embargo, el simple hecho de que se den a conocer estas cifras deja clara la ambición que tiene Jazz Chisholm Jr De cara a su futuro en el mejor béisbol del mundo.