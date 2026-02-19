La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°09

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 22 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Freites Pe y Rompeparadigmas encabezan la lista de los favoritos de la cátedra para esta jornada dominical.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS I'm The Mood (USA) 13 Practical Vale (USA) 7 Easyasyouplease (USA) 7 EmmyArantza 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Catira Mercedes (USA) 10 Gran Feronia 7 Tinta Fina 6 Bella Zafiro 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Freites Pe 15 Rey Enigma 7 El Pequeño José 6 Quiriquireño 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Rompeparadigmas 15 Linda Bizkaia 7 Impetuosa 5 Queen Vision 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Keep On Rocking (USA) 10 Waya Waya 6 Victoria de Oro 5 Inspiración 5 Coffee Time 3 Essencial White 1

SEXTA VÁLIDA