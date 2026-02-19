Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°09

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 06:12 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°09
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

¡Este domingo 22 de febrero, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Freites Pe y Rompeparadigmas encabezan la lista de los favoritos de la cátedra para esta jornada dominical. 

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
I'm The Mood (USA) 13
Practical Vale (USA) 7
Easyasyouplease (USA) 7
EmmyArantza 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Catira Mercedes (USA) 10
Gran Feronia 7
Tinta Fina 6
Bella Zafiro 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Freites Pe  15
Rey Enigma 7
El Pequeño José  6
Quiriquireño 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Rompeparadigmas  15
Linda Bizkaia 7
Impetuosa 5
Queen Vision 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Keep On Rocking (USA)  10
Waya Waya 6
Victoria de Oro 5
Inspiración 5
Coffee Time 3
Essencial White 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Preciosa 13
Mon Diplome 10
Canela Time 9

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Gulfstream Park SPB
Jueves 19 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo