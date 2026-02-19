El himno del Miss Venezuela retumba en “La Casa de los Famosos 6”

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes 17 de febrero de 2026, Telemundo dio rienda suelta a “La Casa de los Famosos 6”, una nueva edición del reality que paraliza a todo el público hispano y el que cuenta con participantes de peso como Laura Zapata, Kunno y Oriana Marzoli.

En estos dos días, el programa ya ha dado de qué hablar y ya empiezan a mermar las primeras rivalidades. Pero, también ha estado marcado por los momentos divertidos como, el que protagonizaron varias habitantes al ritmo del himno del máximo certamen venezolano.

El Miss Venezuela presente en "La Casa de los Famosos 6"

Aprovechando sus primeras horas en la mansión, las participantes Oriana Marzoli, Vanessa Arias, Laura González, Jailyne Ojeda, Curvy Zelma y Caeli, hicieron una pasarela para mostrar sus atributos.

No obstante, Marzoli quien es nacida en Caracas, quiso agregarle el picante venezolano y cantó “En una noche tan linda como esta”, haciendo alusión al importante reinado de Venezuela que, está muy marcado en otras culturas.

Entre gritos y aplausos, todas las habitantes celebraron su pasarela y dejaron grabado en sus fans este momento que se hizo viral en las diferentes plataformas digitales.

“Oriana te amo”, “Divina cantando nuestro himno”, “Solo por cantar nuestro segundo himno, la empecé a seguir”, “La mexicana y la PR deben estar ardidas al escuchar Miss Vzla”, “Venezuela in the house”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Poder venezolano en el reality

Aunque tiene casi toda su vida viviendo en España, la polémica Oriana González Marzoli nació el 13 de marzo de 1992 en Caracas, Venezuela y también posee ciudadanía italiana debido a su ascendencia familiar.

Se hizo conocida por primera vez a mediados de la década de 2010 con su participación en realities y programas de entretenimiento en España, lo que le abrió paso a una carrera sólida en televisión y redes sociales.

Antes de llegar a “La Casa de los Famosos 6”, Marzoli compitió en numerosos formatos de reality como “Supervivientes”, “¿Volverías con tu ex?”, “Gran Hermano VIP” y “La Casa Fuerte”, lo que le ha valido el apodo de “la reina de los realities show”.

En esta temporada del programa de Telemundo, Oriana forma parte del Cuarto Tierra junto a otros participantes y ya ha protagonizado varios momentos tensos en especial con la diva mexicana, Laura Zapata.