Entrenadores venezolanos campeones en República Dominicana reciben galardón hípico

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Hípica Nacional, órgano rector del hipismo en la República Dominicana, rindió homenaje el pasado miércoles a los campeones de la temporada 2025. Dentro de la prestigiosa lista de galardonados, destacaron dos entrenadores venezolanos que hicieron historia al terminar igualados en el primer lugar de la pasada campaña.

Los preparadores Luis Valerón y Germán León alcanzaron la cifra de 50 victorias cada uno durante el año pasado en el óvalo V Centenario. Ambos profesionales recibieron los tradicionales platones que reconocen la constancia y el esfuerzo de sus respectivos equipos de cuadra para obtener el liderato.

Para Valerón, profesional formado en las filas del Hipódromo La Rinconada de Caracas, este triunfo representa su segundo campeonato consecutivo, tras haber alcanzado la cima también en 2024.

Hegemonía venezolana en Quisqueya

El acto, organizado bajo la gestión de Francisco Pavonessa, presidente de la Comisión Hípica Nacional, contó con la presencia de criadores, propietarios, jinetes y medios de comunicación.

Un momento de gran simbolismo fue la entrega de los premios a cargo de Eugenio Deschamps —entrenador del legendario campeón caribeño Sicótico—, quien otorgó los galardones a Valerón y León. Este gesto selló lo que ya es una tendencia irreversible: el dominio de los profesionales venezolanos en el Hipódromo V Centenario.

En los últimos años, la bandera de Venezuela ha estado en lo más alto de la tabla con Germán Rojas (2020 y 2021), Leonel Carrero (2023), Luis Valerón (2024 y 2025) y Germán León (2025), superando a colegas locales de gran trayectoria.

En lo que va de la temporada 2026, el panorama mantiene a los venezolanos como protagonistas: Germán León lidera actualmente la estadística con 7 triunfos, mientras que Valerón suma dos victorias en el inicio de campaña.