La marca de la casa: Ángel Alciro Castillo con el bombazo en Parx Racing

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El hipódromo de Parx Racing cerró está semana sus jornadas de competencias con una programación de diez carreras la tarde de este miércoles donde el jockey profesional venezolano Ángel Alciro Castillo logró el bombazo de la agenda en la cuarta prueba del día.

Estados Unidos: Ángel Alciro Castillo con victoria en Parx Racing

La cuarta carrera de la tarde de este miércoles en Parx Racing de corrió un claiming de $20.000 para ejemplares de cuatro y más años en distancia de 1.700 metros en la arena, donde la victoria la consiguió el jockey venezolano Ángel Alciro Castillo con el ejemplar Traffic Master del entrenador Dee Curry para Two Best Friends Stables.

Los parciales de la competencia fueron de 24,56 en los primeros 400 metros, 48,80 en la media milla, 1:13,70 los 1.200 metros y la milla en 1:40,54 con un tiempo final de 1:47,5 y un remate de 6,8 en los 100 metros finales.

Traffic Master es un producto de seis años del semental Cross Trafficen Roadbug por Quality Road el cual consigue su primera victoria del 2026 luego de tres presentaciones y la sexta en 35 carreras que ha cumplido, dejó dividendos de $22.60 a ganador, $10.80 el place y $5.60 el show

Para el jockey venezolano es noveno triunfo en 94 montas que ha realizado y la primera en 29 compromisos que había cumplido sin poder ganar. Castillo tendrá una monta el día sábado en el meeting de Aquedut a la altura de la octava prueba en un Starter Allowance de $85.000.