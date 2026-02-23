Ángel Alciro Castillo: 56 años de una leyenda indomable sobre el sillín

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo continental celebra este 23 de febrero el natalicio de uno de sus hijos más ilustres. Ángel Alciro Castillo, el "Genio de Santa Rita", arriba a un nuevo año de vida con un legado que trasciende fronteras y una vigencia estadística que lo sitúa en el Olimpo de los fustas venezolanos.

El origen de un mito en la pista

Nacido el 23 de febrero de 1970, Castillo no tardó en demostrar una simbiosis casi mística con el purasangre de carreras. Desde sus inicios, su estilo agresivo, su inteligencia táctica y su implacable fuerza en los metros finales lo convirtieron en un fenómeno de masas. En el Hipódromo La Rinconada, su nombre fue sinónimo de éxito absoluto; allí conquistó múltiples estadísticas y se erigió como el ídolo indiscutible de una afición que aún corea sus hazañas.

En el patio nacional, el zuliano acumuló la impresionante cifra de 2.443 victorias. Cada una de esas fotos en el recinto de ganadores construyó la identidad de un jinete capaz de ganar carreras imposibles y de transformar ejemplares ordinarios en campeones de época.

La conquista del Norte: Un segundo aire dorado

En el año 2012, Castillo decidió dar un giro a su trayectoria y trasladó su talento a los hipódromos de los Estados Unidos. Lejos de sucumbir ante la adaptación a un sistema distinto, el fusta criollo ratificó su jerarquía en las pistas norteamericanas.

A la fecha, sus registros en la hípica estadounidense son testimonio de su disciplina y talento:

Victorias totales: 1.035 triunfos.

Producción monetaria: Su esfuerzo se traduce en una bolsa acumulada de $27.863.986 para los propietarios que han confiado en sus manos.

Consistencia: A pesar del paso del tiempo, su efectividad se mantiene en niveles de élite, especialmente en circuitos como Parx Racing, donde es una figura respetada y temida por sus rivales.

Un legado que no conoce el retiro

Castillo no es solo números; es un referente de la "escuela venezolana" de jinetes. Su capacidad para leer el tren de carrera y su energía en el arreo final sirven de inspiración para las nuevas promociones de aprendices que hoy brillan en el mundo.

La comunidad hípica internacional rinde tributo hoy a un hombre que suma más de 3.400 victorias de por vida entre ambos países. Su cumpleaños no es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio del impacto de un profesional que, a los 56 años, conserva el hambre de triunfo de aquel joven que debutó en los óvalos nacionales con un sueño en la fusta.

El "Ángel" de las pistas sigue el vuelo, y su historia, escrita sobre la arena y la grama, sumará sin duda nuevas páginas de gloria antes de colgar las botas.