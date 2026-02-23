MLB: Yoel Pozo comienza encendido Spring Training con St. Louis Cardinals

Suscríbete a nuestros canales

Yoel Pozo mostró destellos importantes en la pasada temporada de las Grandes Ligas de que puede ser una pieza de todos los días para St. Louis Cardinals, quienes buscarán los puesto de Playoffs en la venidera entrega de MLB.

El pelotero venezolano, quien se muestra en mejores condiciones físicas de cara a la próxima campaña de Las Mayores, no esperó mucho para hacerse sentir en los entrenamientos primaverales, remolcando sus primeras carreras para guiar el triunfo de los pájaros rojos (6-5) sobre Houston Astros, en la jornada de este domingo 22 de febrero.

Con la posibilidad de afrontar su primera presentación completa en MLB, el receptor quiere ganarse su puesto con la organización y arrancar desde el Opening Day, que está pautado para el viernes 26 de marzo contra Tampa Bay Rays. El nativo de Maracaibo cerró con broche de oro el primer fin de semana y su estreno en el Spring Training de las Grandes Ligas, tras ligar de 2-1 con doblete y dos rayitas empujadas.

Yoel Pozo busca su puesto con St. Louis Cardinals

A diferencia de lo que fueron los entrenamientos primaverales en 2025, el maracucho llega con altas expectativas de meterse entre los elegidos para la venidera campaña de Las Mayores, después de estrenarse y pisar en la pasada edición.

En 67 juegos disputados, Pozo dio madera de que puede convertirse en una pieza determinantes en las aspiraciones de la franquicia de Misuri para 2026, tomando en cuenta que sacudió cinco cuadrangulares, 19 remolcadas, 16 anotadas, 37 hits y un OPS de .637 en 160 apariciones al plato.

El pelotero venezolano tendrá una lucha interesante en la receptoría, ya que en esa posición se encuentra otras figuras latinas con más recorrido en MLB como es el panameño Iván Herrera, quien en su momento destacó entre los prospectos más importantes de la organización, y su compatriota Pedro Pagés, que viene de su primer desempeño ofensivo con más de 10 jonrones y 45 empujadas, siendo algunos de varios topes en su joven trayectoria en la Gran Carpa.