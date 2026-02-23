¿Quedó en deuda? El jockey de Keep On Rockin informó a los comisarios y el acta revela detalles inesperados sobre su desempeño

Suscríbete a nuestros canales

Con una programación de 11 carreras donde se disputó una Condicional Especial para yeguas maduras antes del inicio del juego del 5y6 nacional, la reunión número nueve del primer meeting se celebró la tarde de domingo 22 de febrero en el hipódromo La Rinconada.

La Rinconada: Jockey informó condiciones de Keep On Rockin

En la décima carrera de la tarde dominical y quinta de las válidas del 5y6 nacional se corrió una prueba reservada para yeguas nacionales o importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro competencias, en una distancia de 1.100 metros.

En dicha prueba, la victoria fue para purasangre Spring training del entrenador Vincenzo Di Luca y la monta del jockey aprendiz Félix Márquez, al cual generó un dividendo de Bs.1.743,51 a ganador, luego de dejar un crono general de 67.2 en la distancia antes mencionada.

Informe a los Comisarios

Una de las yeguas que se presentaba antes de la prueba como una opción de victoria, era la importada Keep On Rockin, pensionada del entrenador Gabriel Márquez y la conducción del jockey profesional Jhonathan Nava para el Stub Don Rafael V.

Finalizada la competencia, el profesional de la fusta informó a los comisarios del INH lo siguiente sobre la yegua:

El jinete JONATHAN NAVA del ejemplar KEEP ON ROCKIN (USA) Nº 06, informó que su conducida, venia incomoda desde los 600 metros finales

Así lo da a conocer la Hoja de resoluciones emanadas por el INH y que es publicada en las cuentas oficiales de la institución en distintas redes sociales.