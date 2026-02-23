Cristian Casseres es homenajeado por el Toulouse tras llegar a esta cifra redonda

Suscríbete a nuestros canales

Generalmente a los jugadores venezolanos les cuesta hacer vida en el balompié europeo. Sin embargo, uno que supo establecerse en la Ligue 1, es el mediocampista Cristian Casseres Jr, quien recibió un homenaje este sábado por su club.

Aunque hubo mucha incertidumbre sobre su continuidad en el Toulouse FC, finalmente el venezolano llegó a un acuerdo y la novena francesa le reconoció esa permanencia con un homenaje en el duelo ante París FC.

Cristian Casseres llega al centenar de juegos en Francia:

Durante la reciente jornada, el mediocampista venezolano jugó los 90 minutos en el empate 1-1 de su equipo contra el París FC, en un desafío que significó el primer centenar con su conjunto.

Por esa razón, Cristian recibió una camisa con el número 100 en la espalda en y tuvo un merecido homenaje por su club, luego de cumplir esa cifra de duelos con esa camiseta, según las imágenes compartidas por el medio "Idioma Futve".

Sin duda alguna, Casseres, es un ejemplo de constancia y crecimiento, debido a todo lo que ha tenido que luchar, para mantenerse en una de las mejores ligas del mundo, tras llegar al Toulouse en 2023.