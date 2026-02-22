WBC: José Alvarado emite comunicado sobre su ausencia en el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El relevista de los Phillies de Philadelphia, José Alvarado, confirmó a través de sus redes sociales que no podrá formar parte de la selección de Venezuela en la próxima edición del Clásico Mundial de Beisbol.

A través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, el lanzador zurdo explicó que la razón de su ausencia no se debe a una decisión personal ni a una falta de interés, sino a un inconveniente administrativo externo. Según el texto compartido por el pelotero, el seguro requerido por la organización del torneo para su participación no fue aprobado, lo que imposibilita legalmente su presencia en el roster venezolano.

Las trabas de las aseguradoras

La situación de Alvarado no es única en el contexto del Clásico Mundial de Beisbol, donde las pólizas de seguro de los jugadores con contratos multianuales en la MLB suelen ser un punto crítico. En el caso del relevista, las gestiones para obtener el aval correspondiente no prosperaron, dejando al jugador sin margen de maniobra para integrarse al grupo dirigido por Omar López.

"Es una situación que se escapa de mis manos", expresó el jugador en su comunicado. Alvarado manifestó que tenía la firme intención de vestir el uniforme de su país por tercera vez consecutiva. El lanzador recalcó que representar a Venezuela ha sido uno de los mayores orgullos de su trayectoria profesional, subrayando su compromiso con la camiseta nacional cada vez que ha tenido la oportunidad de saltar al terreno de juego.

Baja para Venezuela

La ausencia de José Alvarado altera los planes del cuerpo técnico venezolano. El zurdo se ha consolidado en las últimas temporadas como una pieza fundamental en el bullpen de los Phillies de Filadelfia, destacando por una velocidad que supera con frecuencia las 100 millas por hora y un sinker dominante.

El mensaje de Alvarado refleja un tono de profunda frustración. El lanzador utilizó frases como "me duele profundamente" y "me llena de tristeza" para describir el desenlace de los trámites. A pesar de que no estará físicamente en el terreno junto a sus compañeros, el pelotero aseguró que mantendrá un apoyo absoluto hacia el equipo durante todo el certamen.