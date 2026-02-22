MLB: Luis Arráez inició triple play para los Gigantes

Suscríbete a nuestros canales

En un enfrentamiento de la Liga del Cactus, los Gigantes de San Francisco ejecutaron una de las triples matanzas más inusuales y caóticas de las que se tenga registro, cerrando la primera entrada tras una secuencia de errores de lectura y confusión en las almohadillas por parte de los Cachorros de Chicago.

La acción comenzó con un batazo de Seiya Suzuki hacia el jardín derecho, defendido por Jung Hoo Lee. Lo que parecía un sencillo rutinario se transformó rápidamente en una trampa táctica. Tras el contacto, la trayectoria de la pelota y la reacción de los corredores iniciaron un efecto dominó que involucró a casi todo el infield de los Gigantes.

Arráez inició todo

El segunda base Luis Arráez tomó el control de la jugada, conectando con Rafael Devers para retirar a Suzuki. Sin embargo, el verdadero descontrol ocurrió en la antesala. Alex Bregman avanzó hacia la tercera base, encontrándose con que Matt Shaw todavía ocupaba dicha posición. Con dos corredores en la misma base, la defensiva de San Francisco procedió a aplicar las reglas de etiqueta de forma rigurosa pero efectiva.

Arráez, a menudo cuestionado por su alcance defensivo, fue el eje de esta maniobra. La pelota viajó de Arráez a Devers, luego al campocorto Willy Adames y finalmente al guante de Matt Chapman en la tercera base.

Bregman fue sentenciado como el segundo out al ser tocado fuera de la almohadilla. El caos culminó cuando Matt Shaw, aparentemente confundido por la situación y creyendo que la jugada había terminado, comenzó a caminar hacia el dugout antes de que se decretara el tiempo muerto. La defensiva completó el tercer out tocando a Shaw mientras este abandonaba el terreno de juego.