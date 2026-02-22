Joao Cancelo el gran ganador de la jornada con el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Día para celebrar en Barcelona, tras ganar su partido ante Levante (3-0), por la jornada 25 de LaLiga, y regresar a la cima del torneo, después que el Real Madrid cayera ante Osasuna (2-1). Los azulgranas vivieron un día plácido ante su gente en el Spotify Camp Nou, que disfrutaron de la actuación del equipo.

Los goles fueron obra de Marc Bernal (4'), Frenkie de Jong (32') y Fermín López (81'), sin embargo hubo un nombre que se llevó la mayor cantidad de focos disponibles por su gran rendimiento por la banda izquierda.

Se trata de Joao Cancelo, el lateral portugués que recibió la confianza de Hansi Flick para ser titular en el encuentro y la supo aprovechar para dar un golpe sobre la mesa. Los dos primeros tantos del partido salieron de su bota asistidora, con dos puñales que envió desde su zona, bien aprovechados por Bernal y De Jong.

Lo anterior le valió al luso para ganarse el premio MVP del partido, ratificando que fue el que más creyó en la victoria de hoy del lado culé, en un duelo en el que casi siempre llevó peligro por su costado.

Joan Cancelo pide más cancha a Hansi Flick

Muchas dudas rodearon este refuerzo de los culés, que recién llegó en enero de este año, en pleno mercado invernal, tras una cesión desde Al Hilal. Desde su anuncio no contó con la unanimidad del barcelonismo, que en parte le tildó de ser un jugador con grietas en lo defensivo.

Pese a esto, en otro gran sector se le recuerda precisamente por sus actuaciones en faceta ofensiva, donde puede ayudar muchísimo al equipo de Flick. Hasta el momento solo había completado 158 minutos, distribuidos entre Real Sociedad, Oviedo y Mallorca en Liga, mientras Albacete y Atlético en Copa del Rey, sin estridencias en ninguno de esos duelos.

“Hansi Flick me pide que regatee mucho, así que intento hacerlo”, dijo post partido el defensor. Y agregó: "Era importante, después de perder dos partidos, ganar. El futbol siempre te da la oportunidad de dar una respuesta. Es lo que hacen los grandes equipos y lo que hemos hecho hoy."

En medio de todo, Joan Cancelo sale muy ganador de este partido ante Levante porque puede ser un punto de inflexión en cuanto a la realidad que venía atravesando. No es descabellado que Flick lo tome como un contendor real para quitarle la titularidad a Alejandro Balde o incluso al mismo Jules Koundé por derecha.