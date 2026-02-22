LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona cumplió con su cometido este domingo 22 de febrero durante la jornada 25 de LaLiga. Los culés ganaron el partido que les correspondía ante Levante (3-0) y retomaron el liderato del certamen, aprovechando el revés del Real Madrid con Osasuna (2-1).

El cuadro azulgana hizo los deberes ante su gente en el Spotify Camp Nou, con goles de Marc Bernal (4'), Frenkie de Jong (32') y Fermín López (81'), para llegar a los 61 puntos en el torneo, uno más que los registrados por los merengues.

El podio sigue en manos del Villarreal (jugará contra Valencia) con 48 unidades, las mismas sumadas por el Atlético de Madrid, que pudo regresar a la victoria, tras ganar al Espanyol (4-2).

El grupo de los cinco lo continua Betis, pese a empatar 1-1 con el Rayo Vallecano. Los verdiblancos hasta el momento se apuntan 42 puntos y se mantienen aún de forma cómoda con sus más cercanos perseguidores (Celta con 37).

¿Cómo quedó la zona baja de la tabla de LaLiga?

El certamen no siempre tiene focos en la zona alta, sino que también acapara algunas miradas en la lucha de los equipos que pelean por mantener la máxima categoría del balompié español.

Precisamente, ahora mismo la tabla de posiciones se muestra muy junta de cara al tramo final de la campaña. Por ejemplo, desde la posición 11 (en manos de Sevilla con 29 unidades) hasta la 18, que inicia el descenso, solo hay una separación de cuatro puntos.

Desde Sevilla en adelante están en este orden: Getafe (29), Girona (29 - sin jugar), Rayo Vallecano (26), Alavés (26 - sin jugar), Valencia (26 - sin jugar), Elche (25), mientras que en la zona roja actualmente de LaLiga figuran Mallorca (24); pendiente de jugar, Levante (18) y Real Oviedo (17).