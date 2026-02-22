MLB: ¿El nuevo miembro del club? Pelotero venezolano cerca de una hazaña histórica

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de las Grandes Ligas podría marcar un antes y un después en la carrera de uno de los bateadores más consistentes de Venezuela en los últimos años. Eugenio Suárez está a las puertas de una cifra simbólica que distingue a los grandes productores de carreras en la historia de la MLB y de un país que sigue demostrando que es uno de los mejores en este deporte.

El pelotero de 34 años tiene 949 carreras impulsadas. Antes del inicio de la nueva campaña en la Gran Carpa, el antesalista necesita apenas 51 remolcadas para alcanzar las 1.000. De lograrlo, se convertiría en el séptimo venezolano en integrar este exclusivo grupo, un registro que combina talento, constancia y longevidad en el mejor béisbol del mundo.

Eugenio Suárez, a un paso de una nueva historia

El camino de “Geno” hacia las 1.000 impulsadas no ha sido casualidad. A lo largo de su trayectoria en equipos como los Tigres de Detroit, Cincinnati Reds, Marineros de Seattle y los Arizona Diamondbacks, el tercera base ha demostrado poder y una capacidad como pocos para responder en momentos claves.

Suárez no es simplemente un bateador de rachas. Es un toletero que suele aparecer cuando hay corredores en base, que entiende los turnos de calidad y que asume con naturalidad la responsabilidad de producir para los beneficios de su organización.

Si bien es cierto que no es un bateador de promedio alto, compensa esto con otras herramientas que le han creado un dolor de cabeza a los lanzadores rivales. Alcanzar las 1.000 impulsadas no solo representa un número redondo. Es una marca que coloca al pelotero en una dimensión histórica y que le permitiría dejar un legado envidiable en Grandes Ligas.

Sin duda alguna, con 51 carreras por remolcar, la meta de Eugenio Suárez luce alcanzable si mantiene su promedio habitual de producción de las últimas temporadas. La clave estará en la salud y en la regularidad durante los primeros meses de la temporada para uno de los mejores bateadores venezolanos de las últimas décadas.