La Rinconada: Datos de Última Hora para el 22-02-2026

El majestuoso Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo para la novena reunión del año, una jornada que garantiza adrenalina y dividendos atractivos. El programa consta de 11 competencias caracterizadas por la paridad, y dentro de ellas la disputa de una Condicional Especial. El gran protagonista de la tarde será el 5y6 Nacional, el juego predilecto de la afición, cuyo ciclo de emociones arrancará oficialmente en la sexta carrera.

Este domingo 22 de febrero, juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:30 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

Etna's Napper (USA) (3) - Quality Princess (1) - Princesa Manuela (5). Grand D'Oro (USA) (1) - Larastone (7) - Sra Soraya (USA) (2). Sugar Cane (8) - Princesa Crossover (2) - La Barbie (5). Colossus (5) - Juan Valdez (USA) (2) - Catire Pedro (1). Fleet Street (USA) (2) - Miss Mireya (5) - Canaima (USA) (1). Practical Vale (USA) (11) - Easyasyouplase (USA) (9) - EmmyArantza (4) Melania (2) - Tinta Fina (9) - Miss Coco (7). El Pequeño José (7) - Freites Pe (6) - Quiriquireño (4). Rompeparadigmas (1) - Linda Bizkaia (5) - Fantastic Shot (12). Coffee Time (5) - Waya Waya (8) - Victoria de Oro (10) Preciosa (14) - Mon Diplome (3) - Valeria Time (11).

Línea: Rompeparadigmas.

Dato: Melania.

Buen dividendo: Waya Waya.