Pronósticos 5y6: Conoce en este momento al dato más corrido que participa en la quinta válida de la R09

El majestuoso hipódromo La Rinconada celebra este domingo 22 de febrero su reunión número 09, con un programa de 11 competencias, que incluye una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años.

A la altura de la décima de la cartelera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional es reservada para yeguas nacionales e importada de 6 y más años, ganadoras de tres y cuatro (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros.

Essencial White (número 9) participa en esta prueba válida, bajo el entrenamiento de Henry Trujillo para los colores del Stud M.M., además de contar con la conducción del jinete aprendiz Julio Moncada.

La hija de Farraj en Green White regresa a la pista caraqueña luego de un corto paro de 35 días de inactividad. En su última quedó retirada de la primera válida para el 5y6 de la segunda reunión de la presente temporada por Inapetencia.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 18 de diciembre Essencial White galopó dos vueltas, en pelo informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).