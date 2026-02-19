Norkys Batista arremete contra los Therians: “Hay que tratarlos como perros”

Suscríbete a nuestros canales

Con la popularización de los Therians (personas que se identifican con animales) muchas personalidades han rechazado las conductas del movimiento, una de ellas Norkys Batista, quien en sus redes sociales arremetió con ironía.

La actriz venezolana por medio de un video reaccionó al tema afirmando que, como se identifican hay que tratarlos; también expresó no entender por qué se le ha dado visibilidad a las personas que se identifican con un animal. “No entiendo por qué le dan cabido a eso, publicidad”, dijo.

¿Cómo se deben tratar los Therian según Norkys?

Con mucha ironía en sus palabras argumentó que si se creen perros, gatos, chivos o cualquier especie tienen que ser tratados como tal. “A lo perros hay que darle comida de perro, hay que tratarlos como perros. Hay unos que muerden y son agresivos y hay que ponerlo bozal”, dijo.

Además, hizo un llamado a los rescatistas a hacer su trabajo, en especial a los “agresivos” encerrarlos en una jaula y a los que muerden colocarle un bozal.

Con sarcasmo hizo una invitación a los adultos en casa dar alimento de animales a los Therians. “Si usted tiene un gatito humano en casa yo les recomiendo que bueno… se le recomienda a los perros darle comida de perros, no está mal una perrarina”, afirmó Norky Batista mostrando su rechazo a los Therians.

El origen de los Therian

La palabra “Therian” proviene de Therianthropy, un concepto lingüístico con raíces en el griego que combina Therion (que significa “animal”) y anthropos (“ser humano”).

En los años 90 fue cuando se registró por primera vez el término en comunidades digitales, pero tomó fuerza en 2026 gracias a la viralización de videos en Internet que muestran a jóvenes con máscaras, colas u otros accesorios que representan a animales con los que, según ellos, se identifican.

Los Therian no se consideran, en términos biológicos, animales; siguen siendo humanos con responsabilidades normales. Sin embargo, muchos afirman tener una identidad interna o espiritual con un animal específico, al que llaman theriotipo.