WBC: Willson Contreras ya espera con ansias el Clásico Mundial

A lo largo de su trayectoria en las Grandes Ligas, Willson Contreras ha cumplido metas que muchos peloteros solo sueñan alcanzar dentro de este deporte. Su constancia, sacrificio y evolución lo han llevado a ganar una Serie Mundial como una de las principales figuras de aquel roster de los Cachorros de Chicago y a consolidarse como un jugador versátil dentro del terreno de juego.

Sin embargo, el pelotero de 33 años entiende que el desafío que se avecina con la selección de Venezuela despierta una emoción distinta, casi imposible de comparar con cualquier logro previo a nivel individual que ha podido lograr en la Major League Baseball.

Para este 2026 sus expectativas son más que altas, ya que ahora es pieza fundamental de los Medias Rojas de Boston. Por esto, dejó claro que vestir la camiseta de su país en el Clásico Mundial representa un anhelo profundo a nivel familiar.

Wilson Contreras – Clásico Mundial

Este torneo tendrá un valor aún más especial para Contreras porque compartirá el diamante con su hermano William Contreras, una situación que eleva el significado emocional para ellos en esta mítica competencia.

Aunque ambos ya coincidieron jugando en contra en MLB, defender juntos a Venezuela en un evento como este, no cabe duda de que marca un capítulo único en sus carreras a nivel profesional y, por si fuera poco, entrar en una lista histórica de hermanos que han disputado juntos la cita mundialista.

En este contexto, no oculta su ilusión. Ha reiterado que jugar junto a su hermano en el Clásico Mundial es uno de los momentos más bonitos que espera vivir como profesional en una entrevista a One Baseball Network.

Su meta es competir con intensidad en cada juego y mantener viva la esperanza de pelear por el título y, al mismo tiempo, disfrutar de esta experiencia al lado de su hermano.

Finalmente, con la confirmación de su participación y la motivación en lo más alto al representar a su país y jugar al lado de su hermano, Willson Contreras se prepara para vivir un Clásico Mundial que promete quedar grabado en su corazón, como uno de sus mejores momentos como profesional.