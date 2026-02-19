WBC: ¿Quién fue el mejor bateador de Venezuela en el Clásico Mundial de 2023?

Suscríbete a nuestros canales

Más allá de no conseguir el principal objetivo en el Clásico Mundial de 2023, la selección de Venezuela contó con un equipo en el que la mayoría respondió, sin embargo, hay que destacar al principal protagonista ofensivo de ese grandioso equipo.

Los dirigidos por Omar López cayeron en cuartos de final ante Estados Unidos y desde el primer encuentro del torneo, no hubo solo un nombre que resaltó por encima del resto, debido a que es sumamente complicado elegir entre Salvador Pérez y Eugenio Suárez.

Salvador Pérez y Eugenio Suárez lideraron estos departamentos:

Pues, entre estas dos estrellas se adueñaron de todos los lideratos en el equipo venezolano, excepto en el apartado de cuadrangulares, triples y bases robadas.

"Salvy", se encargó de comandar a los bates de la escuadra nacional en: slugging (.929), OPS (1.396), carreras anotadas (5) y dobles (4).

Por su parte, "Bolibomba", llevó la batuta en los apartados de: average (.500), hits (7) y OBP (.533). Aunado a eso, estos bigleaguers fueron colíderes en rayitas remolcadas, ambos con seis.

Ambas figuras repiten en el roster de Venezuela:

La mejor noticia, para Venezuela, es que estos dos poderosos bateadores repiten en la venidera edición del máximo evento de selecciones, incluso Pérez lo hará como capitán.

El principal objetivo es que puedan tener una producción similar o mayor a lo que lo hicieron en el 2023, para que le puedan el equilibrio necesario al lineup de la novena criolla, trayendo carreras.