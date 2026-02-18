MLB: Luis Rengifo quiere ganarse un puesto como titular en Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

Luego de siete temporadas en Angelinos de Los Ángeles, Luis Rengifo finalmente iniciará una nueva aventura en su carrera en las Grandes Ligas, ahora con el uniforme de los Cerveceros de Milwaukee, equipo con el que firmó contrato por un año y 3.5 millones de dólares.

El oriundo de Naguanagua será una pieza más que interesante para el manager Pat Murphy, especialmente por su versatilidad defensiva, que le permite cubrir tanto en el cuadro como en los jardines, para así ser un activo valioso para cualquier equipo.

Luis Rengifo atendió a los medios de comunicación luego de completar sus primeras prácticas como jugador de Milwaukee, y habló precisamente sobre el rol que tendrá en su nueva organización, y además, elogió el buen ambiente con el que se ha encontrado en estos primeros días de los entrenamientos primaverales.

Rengifo a pelear por un puesto

La experiencia que vivirá en Cerveceros de Milwaukee será la primera con un uniforme distinto al de Angelinos en las Grandes Ligas, por lo que Luis Rengifo lo afronta con bastante emoción, especialmente porque, de una forma u otra, está familiarizado con el equipo al que ha llegado.

"Estoy emocionado. Conozco a algunos de los muchachos y es un buen grupo. Es un grupo que va siempre a playoffs y que son muy divertidos de ver jugar", dijo el jugador criollo.

Además, Luis Rengifo afirmó que, como siempre, está más que dispuesto a aportar su granito de arena a la causa cervecera. "Juego campocorto, segunda, tercera y en los jardínes. Es parte de mi juego. Me han dado la oportunidad de estar con estos muchachos y estoy realmente emocionado", sentenció.