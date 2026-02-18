¡No la dejes fuera! Con el ajuste de la línea de Gaceta Hípica podrá decidir su triunfo en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El turf venezolano despide el asueto de Carnaval este domingo 22 con la novena reunión del año en La Rinconada. El programa de 11 carreras tendrá como plato fuerte una condicional especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo).

La novena competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, está reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros y cuenta con una nómina de 12 participantes más un premio especial adicional de 28.730 dólares.

Entre las participantes se encuentra Rompeparadigmas (número 1), con la monta del jinete Oliver Medina y presentada por Ramón García Mosquera para los colores del Stud D&S.

La nacida y criada en el Haras Los Caracaros, reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr, al mismo tiempo se perfila como la primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

Su última actuación en la arena caraqueña fue el día domingo 18 de enero y fue capaz de llegar segunda a 1 cuerpo de la ganadora Fantastic Shot.

Tanto el martes 17 como el miércoles 18 de febrero, la pupila de García Mosquera galopó dos vueltas, en silla, informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

