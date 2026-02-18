Presta mucha atención: Luis Peraza recomienda no dejar por fuera a estos ejemplares para la R09 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes la mañana de este miércoles 18 de febrero en los espacios del hipódromo La Rinconada a fin de entrevistar a los jinetes y entrenadores que dirán presentes en la reunión número 09, el domingo 22 de febrero justo para despedir la temporada de carnaval.

El entrenador profesional, Luis Ernesto Peraza estuvo en la actividad y aprovechó su espacio de descanso para ser entrevistado para conocer los detalles de las condiciones físico-atlética de sus seis ejemplares presentados para la jornada dominical en el óvalo de Coche.

Es importante destacar que Peraza, es un fiel colaborador para Meridiano Web en la medida de brindar las entrevistas de forma amena, de mucha constancia y su análisis de su flota de ejemplares siempre es de obligatoriedad hacia nuestros lectores hípicos quienes de una u otra forma sirven de referencia para las jugadas exóticas o las combinaciones para el 5y6 Nacional.

Entrevista Meridiano en Vivo: Luis Peraza Compromisos R09 La Rinconada

Entrenador gracias por la oportunidad de entrevistarlo. Un total de seis ejemplares presentarás en la R09 de este domingo. Comienza en la primera competencia con la yegua Princesa Manuela ¿Cómo estuvo su preparación previa?

-Una yegua que más me gusta en la cuadra, llegó muy bien y se mantiene en buenas condiciones. No la dejen fuera de las combinaciones, pues esta yegua estará decidiendo la primera carrera.

Pasamos a la tercera competencia que ensillará a la yegua Fidanzata, con el efectivo aprendiz Ángel Ybarra y viene de figurar muy bien en el Clásico Segula C (GIII), ¿Qué nos puedes comentar acerca de su preparación previa?

-Asimismo es, una yegua que llegó muy bien en el clásico. Mantiene buenas condiciones. La volvimos a bajar a su lote para una distancia prudencial y cuidado con esta yegua que puede estar decidiendo.

Su próximo ejemplar, uno de los más efectivos de su cuadra y el que más gusta por la fanaticada hípica es Catire Pedro para la cuarta carrera, pues lleva el descargo de dos kilos del excelente aprendiz Winder Véliz.

-Que puedo decir de Catire Pedro, un caballo que como ustedes saben es el de la fanaticada, el pequeño ejemplar que ustedes quieren. Se mantiene en buenas condiciones y para esta carrera, va a ser muy diferente. Cuidado con Catire Pedro porque hay sorpresa y nos ganaremos a este buen lote.

Juego del 5y6 Nacional: Ejemplares Presentados La Rinconada

Trainer nos vamos ahora para el 5y6 dominical y en la tercera válida presenta al castaño Manoepiedra que todavía se mantiene en la lucha por conseguir la primera victoria del año.

-Es un caballo que no he dado después que ganó. Le ha costado desenvolverse realmente en carrera. Lo bajamos de distancia y así cómo llegó bien, además de su respiración se encuentra bien, lo decidí correr seguido para observar y cuidado con este ejemplar que seguimos trabajando.

La yegua Mi Goajira Adorada la ensillarás en la cuarta válida pues reaparece tras un corto paro de 35 días y repite la monta del profesional Jervis Alvarado ¿Qué nos puedes decir?

-Una de las yeguas que más nos gusta para el 5y6, tiene una sola enemiga y pienso que será uno contra uno. Por favor no la dejen fuera de las combinaciones a esta yegua.

Y cierras tus compromisos en la carrera de los acumulados con la yegua Miss Billion que otra que reaparece y la monta el destacado jinete Yoelbis González.

-Esta yegua ha venido mejorando bastante. No la vayan a dejar fuera de las combinaciones porque puede ser la sorpresa para el 5y6.