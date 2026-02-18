WBC: Maikel García describe lo emocionado y orgulloso que está de defender a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Para cualquier deportista venezolano no hay nada más emocionante que defender a Venezuela en algún torneo. Justamente, Maikel García se unirá a esa extensa lista este próximo 6 de marzo, cuando el combinado vinotinto haga su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Maikel, el utility de Venezuela

Pero mientras esa fecha llega a nuestros calendarios, tanto el oriundo de La Sabana como muchos otros peloteros se encuentran agarrando ritmo en el Spring Training. En su caso, ya es una de las caras habituales de los Reales de Kansas City, con quienes vivirá su quinta temporada en Grandes Ligas.

Luego de finalizar los entrenamientos de este martes, Maikel García atendió a varios periodistas para responder preguntas sobre cómo se prepara de cara al Clásico Mundial, qué posición jugará con Venezuela, entre otras.

"Mis compañeros que han jugado el Clásico Mundial en las otras ediciones dicen que es algo increíble. Todavía no me puedo imaginar lo que será. No puedo esperar a estar allí representando a Venezuela", señaló.

Luego complementó: "Cuando era joven nunca tuve la oportunidad de ponerme una camiseta con el nombre de Venezuela en el pecho. Ahora hacerlo como grandeliga será divertido. Además, al ver a Miguel Cabrera y todos esos miembros del Salón de la Fama de Venezuela, sin duda voy a aprender mucho de ellos".

Asimismo, el Barrendero confesó que todavía no sabe en qué posición jugará con el equipo, pero que gracias a su versatilidad puede defender cualquier zona del infield, algo que lo convertiría en el utility.

"Me dijeron que agarrara rodados en el campocorto y la intermedia. Tengo la habilidad de jugar en diferentes posiciones. No sé dónde jugaré, pero estoy disponible para cubrir todo el infield", finalizó.