WBC: ¿Quién podría reemplazar a Pablo López en la rotación de Venezuela en el Clásico Mundial 2026?

Ya es oficial. Pablo López se convirtió en una durísima baja para la Selección de Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026. Esto se debe a que sufrió un "desgarre significativo" en el ligamento colateral cubital del codo derecho que, probablemente, requiera de una cirugía reconstructiva Tommy John, según anunció Mellizos de Minnesota durante este martes.

Las opciones de Venezuela

El manager Omar López ahora le toca lidiar con una situación que no estaba en los planes. Si bien varios peloteros venezolanos no recibieron la aprobación del seguro médico para conformar el roster, lo del lanzador fue un verdadero golpe inesperado. Sin embargo, recordemos que desde hace varias semanas el staff técnico ha estado trabajando en un Plan B.

Con la dolorosa ausencia de Pablo López, la rotación de Venezuela para los cuatro choques de su fase de grupos sufrirá enormes modificaciones. De hecho, el oriundo de Cabimas apuntaba a ser el abridor del primer juego frente a Países Bajos.

Dicho esto, a continuación exploramos varios panoramas para el conjunto venezolano en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Ranger Suárez, el nuevo as de Venezuela

A falta de confirmación oficial, Ranger Suárez tomaría ese rol principal en la rotación y sería el que lidere al equipo ante el combinado europeo. Eso, a su vez, lo convertiría en el candidato a tomar el montículo en unos hipotéticos cuartos de final.

El abridor que no estaba en los planes

Con un cuerpo de lanzadores muy completo, el manager Omar López también podría apostar por un abridor que, en principio, iba a trabajar desde el bullpen. En este caso, brazos como los de Enmanuel De Jesús, Keider Montero y Ricardo Sánchez estarían combinándose para salir al ruedo frente a selecciones "débiles" como Israel o Nicaragua.

¿Y Jesús Luzardo?

El nombre de Jesús Luzardo está en los planes de Venezuela para este Clásico Mundial, pero desde el pool de reservas para ser llamado a partir de los cuartos de final. Sin embargo, la baja de Pablo López podría hacerlo cambiar de planes y así buscaría las maneras de sumarse a la selección para la ronda preliminar.

Apostar por la veteranía

Ya en el último escenario, la veteranía jugaría un papel importante para el conjunto venezolano. Y es que en ese sentido, Germán Márquez y Antonio Senzatela estarían dando un paso al frente para asumir la responsabilidad y, de esa manera, terminar de fortalecer una rotación que tiene asegurada las actuaciones de Ranger Suárez y Eduardo Rodríguez.