MLB: Luisangel Acuña busca más poder en su swing

El joven venezolano Luisangel Acuña llegó a Chicago con una nueva mecánica de bateo y la convicción de adueñarse del jardín central tras un exitoso paso por la liga invernal.

La reconstrucción de los Medias Blancas de Chicago tiene un nuevo rostro protagónico y llega con una potencia renovada. Tras ser la pieza central del canje que envió a Luis Robert Jr. a los Mets de Nueva York, Luisangel Acuña no solo hereda un puesto en el roster, sino también la expectativa de convertirse en una estrella integral. El secreto de esta metamorfosis radica en un ajuste técnico en su swing que ya empezó a rendir frutos en Venezuela.

Durante su paso por los Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Acuña transformó su perfil ofensivo. Tras una temporada 2025 con los Mets donde no logró conectar ni un solo cuadrangular en 193 apariciones al plato, el hermano menor de Ronald Acuña Jr. trabajó en mantenerse "cargado" sobre su pierna trasera. El resultado fue inmediato: una línea ofensiva de .282/.397/.542 con ocho jonrones en apenas 39 juegos.

Un cambio mecánico con resultados de poder

El ajuste, según el propio pelotero, fue más intuitivo que forzado. La clave estuvo en evitar "saltar" hacia la pelota, permitiendo que su cuerpo generara una mayor elevación de la bola. Esta nueva capacidad para producir extrabases, sumada a su velocidad élite (16 robos en 17 intentos en 2025), lo posiciona como el candidato principal para ser el jardinero central titular en el Opening Day de 2026.

"Siento que los resultados están ahí", afirmó Acuña a través de un intérprete. "No tuve que hacer demasiado, fue más un ajuste natural de no intentar irme hacia adelante". Para la gerencia de Chicago, este desarrollo es vital, ya que buscan un jugador que pueda anclarse en una posición fija tras años de ser utilizado como un "utility" multifuncional en Nueva York.

Batalla por la pradera central

Aunque su carrera en las Mayores se ha desarrollado mayoritariamente en el infield, Acuña ha sido enfático en su preferencia por las praderas. "Para ser honesto, me siento más cómodo jugando en el jardín central", confesó. Esta transición no es nueva, pues comenzó a gestarse desde sus días en la organización de Texas, pero es ahora en Chicago donde finalmente recibirá la oportunidad de establecerse.

Sin embargo, el camino no está libre de competencia. Brooks Baldwin, otro joven versátil de los patiblancos, también busca minutos en el outfield. A diferencia de Acuña, Baldwin ha optado por un enfoque de contacto, acortando su swing para poner más pelotas en juego.

El futuro de Chicago en las manos de Acuña

Para los Medias Blancas, el éxito de este experimento definirá el rumbo de su ofensiva. Si Acuña logra trasladar el poder mostrado en el invierno venezolano al Guaranteed Rate Field, Chicago habrá encontrado no solo a un sustituto para Luis Robert, sino a un pilar dinámico capaz de cambiar juegos con el madero y con sus piernas. La mesa está servida para que 2026 sea el año del despegue definitivo de Luisangel.