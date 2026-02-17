MLB: Luis Arráez quiere brillar a la defensiva con San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

La firma de Luis Arráez con los San Francisco Giants no es un movimiento positivo para ambas partes. La organización le ofreció algo más que un contrato de un año: le entregó la responsabilidad de asumir la segunda base como titular, algo que parecería una exigencia del pelotero en la agencia libre.

El venezolano de 28 años, reconocido por su extraordinaria habilidad para hacer contacto desde la caja de bateo, tendrá un gran desafío al demostrar que tiene todo para ser uno de los mejores camareros de la Liga Nacional.

“La Regadera” llega a 2026 con la misión clara de responder a esa confianza que le dio su nueva organización. En un mercado donde muchos equipos lo proyectaban como inicialista y bateador designado, tiene la posibilidad de incrementar su valor y de dejar en claro que tiene la misma calidad con su guante.

Luis Arráez – Gigantes de San Francisco

Si bien es cierto que las métricas recientes no favorecen al criollo en la segunda base, estos entrenamientos primaverales y el trabajo que ha estado realizando en temporada muerta son vitales para que siga con su mejoría de cara a una campaña muy exigente.

Para los Giants, no se trata solo de convertirlo en un defensor aceptable dentro del terreno, sino que sea más que confiable en todas las facetas del juego, con la finalidad de que sea un pilar estelar en la planificación de su cuerpo técnico.

Finalmente, si Luis Arráez logra acercarse al promedio defensivo de la liga en segunda base, su valor de mercado podría cambiar radicalmente y aumentar su valor de cara al futuro cuando regrese a la agencia libre en 2027.