El gesto espontáneo de Shakira al ver una imagen de Gerard Piqué

Suscríbete a nuestros canales

Los fans de la estrella colombiana Shakira se las inventan para impactarla en la gira que se encuentra realizando por diversos países, y que llevan por nombre “Las mujeres ya no lloran world tour”. En su espectáculo de El Salvador, la intérprete de “Ojos así” quedó sin palabras al ver una imagen de Piqué.

Imagen de Piqué

Shakira estaba bailando y cantando, cuando se percató de una fotografía en la que estaba el exfutbolista y empresario español con cachos, ojos rojos y lengua afuera, muy al estilo diabólico.

En el clip que corre en las redes sociales como arroz, se aprecia el rostro de la barranquillera con los ojos bien pelados, ante la imagen del hombre con quien vivió doce años de amor en España, le tuvo dos hijos, Sasha y Milan, y a quien le ha dedicado múltiples canciones.

El momento se dio cuando la nacida en Barranquilla, Colombia, estaba interpretando su éxito "Music Sessions, Vol. 53", el cual tiene una letra muy picosa en contra de Piqué y Clara Chía.

La figura diabólica hizo que la artista se fuera rápido de ese lado del escenario y siguiera derrochando talento a sus fanáticos en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González.

Recordemos que fue el 4 de junio de 2022, que ambos anunciaron su separación en un comunicado.

Shakira de gira

La intérprete de 49 años ha estado realizando su tour desde el 2025 visitando países como Brasil, Argentina, Perú, México, Estados Unidos y por supuesto su natal Colombia, con varias presentaciones.

Con la gira la colombiana ha logrado un enorme ingreso de $421.6 millones de dólares, siendo la gira latina más taquillera, desplazando Luis Miguel.