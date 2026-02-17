Francisco Rodríguez es el nuevo inmortal del Salón de la Fama del Beisbol Latino

Suscríbete a nuestros canales

Durante este lunes 16 de febrero se celebró en Punta Cana, República Dominicana, una nueva Ceremonia de Exaltación del Salón de la Fama del Beisbol Latino. Entre esas leyendas que fueron inmortalizadas como parte de la 12.ª Clase 2025 destacó un venezolano: Francisco "Kid" Rodríguez.

Merecido reconocimiento para K-Rod

El evento contó con la conducción de los periodistas Enrique Rojas y Natacha Peña, y a lo largo de la velada realzaron la importancia de las proezas de cada uno de los peloteros homenajeados. Cabe mencionar que, además del lanzador venezolano, también fueron inducidos los dominicanos Bartolo Colón, Miguel Tejada y Julio César Franco, así como el mexicano Adrián González.

La ceremonia estuvo cargada de emoción, historia y reconocimiento a la grandeza del beisbol latino. Los exaltados vivieron un momento inolvidable al recibir su paso oficial a la inmortalidad del Salón de la Fama, en una edición que se caracterizó por ser de altísima calidad.

Si bien Francisco Rodríguez no pudo estar presente, los organizadores le prepararon un sentido homenaje por medio de un video en el que hicieron un recorrido por toda su carrera profesional.

Vale recordar que K-Rod es el cerrador que posee el récord de más juegos salvados en una temporada (62) de Grandes Ligas. Dicha proeza sucedió en la temporada 2018, cuando los consiguió luego de 69 oportunidades.

Números de Francisco Rodríguez de por vida en la MLB