Victoria en La Rinconada: My Girl Alejandra sella el fin de una racha de 491 días

La temporada hípica en el Hipódromo La Rinconada mantuvo su intensidad este fin de semana con la celebración de las reuniones número siete y ocho. El programa de 18 competencias tuvo su punto culminante la tarde de ayer domingo, jornada que albergó dos pruebas de corte selectivo y Grado III.

El respaldo de la afición se reflejó en las taquillas, específicamente el día domingo. El 5y6 nacional alcanzó una recaudación de Bs 291.653.740,00, cifra que se consolida como el segundo monto récord en la historia de esta apuesta. En la modalidad de cinco aciertos, un total de (6.091) tickets percibieron un dividendo de Bs 6.636,55. Por su parte, los "seis de la fama" favorecieron a (686) ganadores, quienes obtuvieron un premio individual de Bs 227.287,21. Al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, este monto equivale a $573 por ganador.

La sexta válida del sábado noctuno propició una de las historias más destacadas de la jornada. El entrenador José García regresó al recinto de ganadores gracias a la imponente actuación de la yegua madura My Girl Alejandra. Bajo la conducción del aprendiz Ángel Ybarra, la corredora de seis años dominó la distancia de 1.300 metros con una estrategia impecable.

Desde el salto inicial, la pensionada de García tomó la vanguardia y sostuvo el liderato hasta trasponer la meta en ganancia. Su victoria resultó una sorpresa para los apostadores, pues dejó un dividendo de Bs 381,02 por concepto de ganador.

Este triunfo representa la primera fotografía de la campaña para José García. El preparador se reencontró con el éxito tras una larga ausencia: su última victoria data del 13 de octubre de 2024. Curiosamente, aquel logro también fue producto del talento de My Girl Alejandra, aunque en esa oportunidad la victoria ocurrió en un recorrido de 1.400 metros con la monta de Johan Aranguren.