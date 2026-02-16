WBC: Venezuela recibe el visto bueno de otra pieza para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

William Contreras ha recibido el visto bueno definitivo por parte de la compañía aseguradora del torneo y podrá vestir el uniforme de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.

Tras semanas de incertidumbre por los protocolos médicos y administrativos que suelen frenar a las estrellas de las Grandes Ligas, el careta de los Milwaukee Brewers se une formalmente al "Team Beisbol Venezuela" liderado por el mánager Omar López.

Un pilar fundamental en el roster oficial

La confirmación de Contreras no es un detalle menor. El menor de la dinastía de Puerto Cabello viene de consolidarse como uno de los mejores receptores ofensivos y defensivos de toda la MLB. Su presencia en el lineup permite una flexibilidad estratégica vital:

Receptoría de élite: Compartirá labores detrás del plato con el capitán Salvador Pérez .

Bate de impacto: Su capacidad para conectar extrabases lo posiciona como un candidato natural para el corazón del orden al bate o como bateador designado.

Liderazgo joven: A sus 28 años, representa la nueva cara de la selección nacional en el escenario internacional.

Contraste con la situación de Willson Contreras

Con la William "luz verde", siguen confirmandose las piezas presentadas por el manager Omar López en el roster, recordando que hace pocos días también se dio a conocer la confirmación de su hermano Wilson Contreras.

Venezuela en el "Grupo de la Muerte"

Con la incorporación garantizada de Contreras, Venezuela refuerza su arsenal para enfrentar el Grupo D en el loanDepot Park de Miami, donde se medirá ante: