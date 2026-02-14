El San Valentín más especial de Daniela Alvarado tras presentar oficialmente a su hija

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del Día de San Valentín, la actriz venezolana, Daniela Alvarado, volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una hermosa imagen junto a su esposo, José Manuel Suárez, y la pequeña Olivia, la bebé que hace apenas un mes presentaron formalmente al mundo como su hija.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios y reacciones, consolidando a la pareja como una de las más queridas del espectáculo venezolano. Figuras como Norkys Batista, Maite Delgado, Gledys Ibarra e Hilda Abrahamz, dejaron tiernos mensajes para la familia.

Daniela Alvarado celebra el Día del Amor y la Amistad

La imagen muestra a los tres posando desde la cama, sonrientes, relajados y demostrando la emoción que les genera vivir esta nueva etapa como familia.

Daniela acompañó el post con un mensaje breve y contundente que resumió el momento que atraviesa: “Mi San Valentín! Los amo tanto que no me cabe en el pecho”.

La frase rápidamente conectó con sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad con la que la actriz comparte estos momentos tan íntimos para ella.

Cuando el mundo conoció a Olivia

El 1 de enero de 2026, Daniela y José Manuel sorprendieron a sus seguidores al presentar oficialmente a Olivia como su hija. El anuncio fue recibido con entusiasmo y respeto por parte del público, que celebró la decisión de la pareja de compartir este importante paso tras meses de rumores.

Desde entonces, ambos han dejado entrever en distintas publicaciones algunos detalles de su nueva dinámica familiar. Entre rutinas adaptadas, noches de aprendizaje y momentos de ternura, la actriz ha mostrado cómo la llegada de Olivia transformó su cotidianidad.

Este 14 de febrero tiene un significado especial para la pareja. Más allá de la celebración tradicional del amor en pareja, la fecha se convierte en una reafirmación del proyecto familiar que hoy comparten.